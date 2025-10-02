Flotilla proclamato lo sciopero generale | dai trasporti alla scuola le fasce orarie

Roma, 2 ottobre 2025 – Lo sciopero generale proclamato per domani dalla Cgil e dall’Unione dei sindacati di base, a sostegno della Flotilla e la popolazione di Gaza, riguarda tutti i settori pubblici e privati. Gli aderenti si asterranno quindi dal lavoro, negli uffici, nelle fabbriche, nella pubblica amministrazione. Garantite comunque, come previsto dalla legge, tutte le prestazioni minime essenziali. TRASPORTI – Per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero inizierà dalle ore 21 di stasera. In questo caso la protesta proclamata nella serata di ieri si salda con uno sciopero di un sindacato di base già annunciato nel giorni scorsi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it