In attesa dello sciopero generale di domani indetto dai sindacati per protestare contro il blocco di Israele nei confronti della Flotilla e contro il "genocidio in Palestina", in tutta Italia i manifestanti pro-Pal si sono riversati nelle nostre strade. E, come sempre in questi casi, ci sono stati attimi di tensioni con le forze dell'ordine. Napoli Momenti di tensione a Napoli durante il corteo organizzato dalla Rete Napoli per la Palestina in risposta all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana. I manifestanti, partiti in corteo da piazza del Carmine, si sono diretti verso l'imbocco del porto commerciale di Napoli, per protestare contro l'arrivo della nave Msc Edith II contestando i rapporti della compagnia di navigazione con Israele. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Flotilla, pro-Pal scatenano caos a Napoli, ferito un agente a Trieste e a Milano gridano. "Meloni a morte"