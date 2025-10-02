Flotilla pro Pal entrano in stazione centrale a Napoli | le immagini della protesta

Circa 300 attivisti pro Pal, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, hanno tenuto un corteo non autorizzato nel centro di Napoli e sono entrati nella Stazione centrale, bloccando per diversi minuti i binari e la circolazione ferroviaria. Il corteo ha poi lasciato la stazione, seguito dalle forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, pro Pal entrano in stazione centrale a Napoli: le immagini della protesta

