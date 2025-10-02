Flotilla piazze piene e domani sciopero generale Salvini minaccia la precettazione

Da nord a sud, l’Italia si è accesa già dalla serata di ieri. A Napoli, pochi minuti dopo l’appello della portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, i manifestanti hanno occupato i binari della stazione centrale. A Pisa e a Roma il tam tam è stato immediato: a piazzale dei Cinquecento, ribattezzato piazza Gaza, migliaia di persone hanno tentato di muovere verso Palazzo Chigi, bloccati dalle forze dell’ordine che hanno cinturato Termini. Cortei anche a Torino, Firenze e Bologna, con piazza Maggiore invasa da tende e bandiere palestinesi. A Genova, raduno notturno davanti al porto. È la reazione scattata in contemporanea con l’abbordaggio della Flotilla da parte della marina israeliana, che ha fatto esplodere la protesta italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Flotilla, piazze piene e domani sciopero generale. Salvini minaccia la precettazione

