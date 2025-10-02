Flotilla persi da questa notte i contatti con l’inviato del Fatto | la sua nave è tra quelle abbordate

Dalle 00.27 di giovedì 2 ottobre, il nostro collega Alessandro Mantovani, che si trovava a bordo di una delle 44 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, non risponde e non legge più i messaggi. La barca a vela su cui era ospitato, la Otaria, risulta intercettata dalle forze armate di Israele secondo il tracker della stessa Flotilla. Secondo quanto ricostruito dal Fatto, attraverso fonti della Farnesina, Mantovani si trova nelle mani dell’esercito di Tel Aviv: la nave sulla quale è stato trasferito dovrebbe arrivare al porto di Ashdod in tarda mattinata. La sua ultima corrispondenza è comparsa sul giornale in edicola questa mattina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, persi da questa notte i contatti con l’inviato del Fatto: la sua nave è tra quelle abbordate

