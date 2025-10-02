Flotilla per Gaza fermo lampo e rimpatrio | la via diplomatica prevale

La cattura della Flotilla diretta a Gaza, con attivisti di varie nazionalità tra cui italiani, accende i riflettori sul confine mobile fra diritto del mare e decisioni governative, segnalandoci quanto la politica continui a segnare il passo nei momenti di tensione internazionale. Il sequestro in mare e la detenzione amministrativa Il convoglio navale, partito con .

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Flotilla più vicina a Gaza E in Italia si alza il livello di allerta su porti, stazioni e cortei lampo - A meno di due giorni dall’arrivo a Gaza, la tensione causata dalla missione portata avanti ... Lo riporta iltempo.it

Flotilla, chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati. Cosa succede ora: il carcere (famoso per i pestaggi) poi il rimpatrio o l'espulsione coatta - Sono 40, per il momento, gli italiani fermati dalle autorità isrealiane che hanno abbordato e preso il controllo di 40 delle 47 barche della Global Sumud Flotilla. Scrive corriereadriatico.it