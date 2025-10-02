Flotilla per Gaza 19 navi intercettate da Israele A bordo 22 italiani tra loro Croatti e Scuderi

Israele intercetta 19 barche della Global Sumud, a bordo anche 22 italiani. Attivisti denunciano speronamenti e attacchi con idranti. La marina israeliana ha intercettato nella notte 19 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette verso la Striscia di Gaza con a bordo centinaia di attivisti internazionali. Restano in navigazione verso la costa palestinese 23 barche, mentre due unità avrebbero virato verso nord, probabilmente in direzione Cipro. La posizione di Israele. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato su X che “i passeggeri sono sani e salvi e in buona salute”. Tutti i fermati – tra cui 22 cittadini italiani – saranno trasferiti in Israele per l’identificazione e successivamente espulsi verso l’Europa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it