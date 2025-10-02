Dopo il fermo da parte dell’esercito israeliano della Global Sumud Flotilla, parte, come annunciato dal Global Movement to Gaza, il corteo di protesta romano. Migliaia di persone si sono radunate accanto al Colosseo per raggiungere in corteo Piazzale Ostiense. Ieri sera la protesta spontanea nell’immediato dell’operazione israeliana, stasera il corteo e domani lo sciopero generale. L’appuntamento finale della tre giorni di proteste sarà la manifestazione nazionale di sabato Roma. In testa al corteo del Colosseo lo striscione “3 ottobre sciopero generale – ore 11 Piazza dei Cinquecento – blocchiamo tutto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, partito il corteo dal Colosseo: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto”