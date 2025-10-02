Flotilla partito il corteo dal Colosseo | Il 3 ottobre blocchiamo tutto
Dopo il fermo da parte dell’esercito israeliano della Global Sumud Flotilla, parte, come annunciato dal Global Movement to Gaza, il corteo di protesta romano. Migliaia di persone si sono radunate accanto al Colosseo per raggiungere in corteo Piazzale Ostiense. Ieri sera la protesta spontanea nell’immediato dell’operazione israeliana, stasera il corteo e domani lo sciopero generale. L’appuntamento finale della tre giorni di proteste sarà la manifestazione nazionale di sabato Roma. In testa al corteo del Colosseo lo striscione “3 ottobre sciopero generale – ore 11 Piazza dei Cinquecento – blocchiamo tutto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
«Dal Partito democratico di Piacenza solidarietà alla Global Sumud Flotilla sotto attacco»
Stiamo seguendo con forte preoccupazione ciò che sta accadendo alla Flotilla, sulla quale è presente anche Annalisa Corrado, nostra collega come membro della Delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo Flottilla non ha alcun intento offen - facebook.com Vai su Facebook
Sono oltre 5 mila le persone che a Roma stanno manifestando a sostegno della #Flotilla. Il corteo, partito da Termini, e cresciuto nella partecipazione durante il suo svolgimento per le strade della Capitale, al momento è in piazza Barberini - X Vai su X
