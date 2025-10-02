Flotilla partita la fase due Dalla Turchia 45 barche di civili verso Gaza

Quarantacinque navi civili sono salpate dal porto di Arsuz, nella provincia di Hatay in Turchia, dirette verso la Striscia di Gaza per sostenere la missione della Global Sumud Flotilla. Lo riporta il sito di Sabah spiegando che le imbarcazioni navigano con bandiere palestinesi e turche. Sull'account di 'X' della Global Sumud Flotilla vengono diffuse immagini delle imbarcazioni e si legge che ''oltre 45 navi civili turche si stanno dirigendo direttamente verso Gaza. Questa è la risposta all'intercettazione da parte di Israele del convoglio della Global Sumud Flotilla''. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Flotilla, partita la fase due. Dalla Turchia 45 barche di civili verso Gaza

È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition

Partita ufficialmente l’invasione di Gaza. Da Ue e Italia il solito immobilismo, mentre la Global Sumud Flotilla si prepara a partire

Israele chiude a una tregua temporanea: «Nessuna possibilità». Partita la Global Sumud Flotilla: venti barche per portare aiuti a Gaza

La manifestazione partita da Termini intorno alle 21.30 dopo il blocco israeliano alla Flotilla è arrivata a Piazza Barberini dove è bloccata dalla polizia. I manifestanti chiedono di scendere via del Tritone per arrivare a Largo Chigi. I manifestanti sono un migliai Vai su Facebook

++ Flotilla, l'abbordaggio è iniziato ++ 'L'intercettazione partita dall'Alma che è stata isolato' (ANSA) - ROMA, 01 OTT - 'L'abbordaggio è iniziato'. Lo fanno sapere gli attivisti della Flotilla secondo cui l'intercettazione 'è iniziata dalla barca Alma che risulta isolata'. - X Vai su X

È in corso l’abbordaggio israeliano delle barche della Global Sumud Flotilla - Nella notte è stata circondata da alcune navi militari, che poi se ne sono andate: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano ... Lo riporta ilpost.it