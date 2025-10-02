Flotilla parla Tajani | I 22 italiani fermati stanno tutti bene Gli attivisti | Altre 23 imbarcazioni ancora in navigazione

Feedpress.me | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati. Continuiamo a monitorare la situazione. Su mie istruzioni, il Consolato a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme assisteranno tutti gli italiani, sia al porto sia nelle procedure di rimpatrio. Già da questa notte i due Consolati sono in contatto con i legali dei cittadini italiani imbarcati. Secondo le informazioni disponibili, raccolte attraverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

flotilla parla tajani 22Tajani sulla Flotilla: “I 22 italiani fermati negli abbordaggi stanno bene, nessun atto di violenza” - Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un'informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della ... Secondo fanpage.it

flotilla parla tajani 22Flotilla, Antonio Tajani: "Fermati 22 italiani. La pace dipende da Hamas" - "Al momento sarebbero 22 gli italiani (che si trovavano a bordo della Flotilla, ndr ) fermati. Si legge su iltempo.it

