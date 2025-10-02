Flotilla ora cosa succederà agli attivisti?
Verranno portati ad Ashdod, come in altre occasioni simili, gli equipaggi fermati dalla marina militare israeliana a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottila. Tra loro, attivisti, giornalisti e parlamentari di diversi paesi tra cui 22 italiani. Nel porto israeliano è tutto pronto. Ad attenderli ci saranno i rappresentanti dei consolati dei rispettivi paesi e un team di legali. Non è chiaro però se i fermati potranno incontrarli e cosa esattamente accadrà una volta sbarcati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
