Flotilla | occupata la Statale di Milano Pronti allo sciopero generale

AGI - Gli studenti hanno occupato l’ Università Statale di Milano come forma di protesta dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze di polizia israeliane. “ La Statale è pronta per lo sciopero generale di domani” si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook di ‘Cambiare Rotta Milano’. “Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano", si legge nel comunicato. "Come equipaggio di terra della Global Sud Flotilla siamo da tre settimane in mobilitazione permanente, con presidi, assemblee studentesche con i lavoratori, mobilitazioni nei dipartimenti e il blocco degli ingressi dell'università il 22 settembre in occasione dello sciopero generale indetto dall’@unionesindacaledibase". 🔗 Leggi su Agi.it

