Flotilla occupata la Statale di Milano | Ogni ateneo sarà una barricata Mobilitazioni nelle scuole di tutt’Italia
Università Statale di Milano occupata dagli studenti dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Gli studenti si dichiarano inoltre pronti a mobilitarsi per lo sciopero generale proclamato per il 3 ottobre. L’appello ad occupare la sede della Statale di via Festa del Perdono è stato lanciato da Cambiare Rotta: “Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla – scrive il collettivo – Alcune imbarcazioni, invece, sono riuscite a evitare l’attacco dell’Idf e procedono verso Gaza. Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l’università Statale di Milano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Milano, Bologna, Napoli e Pisa: cortei spontanei in tutta Italia per Gaza e Flotilla: a Torino occupata la stazione
CAGLIARI, LA GRANDE PROTESTA PER LA PALESTINA LIBERA- Piazza Costituzione occupata da centinaia di ragazzi. Cori ad altissimo volume contro Netanyahu e per i componenti della Flotilla abbordata da Israele. Tensioni internazionali altissime e la p - facebook.com Vai su Facebook
