Flotilla occupata la Statale di Milano | Ogni ateneo sarà una barricata Mobilitazioni nelle scuole di tutt’Italia

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Università Statale di Milano occupata dagli studenti dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Gli studenti si dichiarano inoltre pronti a mobilitarsi per lo sciopero generale proclamato per il 3 ottobre. L’appello ad occupare la sede della Statale di via Festa del Perdono è stato lanciato da Cambiare Rotta: “Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla – scrive il collettivo – Alcune imbarcazioni, invece, sono riuscite a evitare l’attacco dell’Idf e procedono verso Gaza. Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l’università Statale di Milano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

flotilla occupata la statale di milano ogni ateneo sar224 una barricata mobilitazioni nelle scuole di tutt8217italia

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, occupata la Statale di Milano: “Ogni ateneo sarà una barricata”. Mobilitazioni nelle scuole di tutt’Italia

In questa notizia si parla di: flotilla - occupata

Caso Flotilla. Occupata l’Aula di Camera e Senato

Ore 10, lezione di odio: università occupata con la scusa della Flotilla. Il rettore e Bernini come bersagli, minacce a Meloni

Milano, Bologna, Napoli e Pisa: cortei spontanei in tutta Italia per Gaza e Flotilla: a Torino occupata la stazione

flotilla occupata statale milanoMilano, i ProPal occupano l'università Statale: "Blocchiamo tutto" - L'università Statale di Milano è stata occupata e gli studenti si dicono pronti a "bloccare tutto", convocando ... Riporta iltempo.it

flotilla occupata statale milanoFlotilla: occupata la Statale di Milano. "Pronti allo sciopero generale" -   Alla vigilia dello sciopero generale proclamato per domani dai sindacati, gli studenti si mobilitano da nord a sud per la Flotilla dopo l'abbordaggio da parte delle forze israeliane che hanno f ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Occupata Statale Milano