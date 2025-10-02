Flotilla nuovi cortei nelle grandi città | 3mila persone al Colosseo a Milano continua la mobilitazione
In Italia, la tensione inizia ad alzarsi. Alla vigilia dello sciopero del 3 ottobre, nel Paese hanno cominciato a formarsi cortei di protesta in varie città. Al centro delle manifestazioni c’è sempre la questione mediorientale, a cui si aggiunge lo sdegno per l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, che ieri è stata raggiunta dalle Forze di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli»
La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare
Cgil: "Sciopero generale se nuovi attacchi a Flotilla"
La Global Sumud Flotilla può aprire nuovi corridoi umanitari verso Gaza. Il diritto internazionale o la prepotenza di Israele? È ora di scegliere cosa difendere
Flotilla, 10mila piazza a Roma: polizia blocca il corteo diretto a Palazzo Chigi - Circa 10mila manifestanti pro Palestina a Roma a sostegno della Global Sumud Flotilla, fermati dalla polizia in piazza Barberini durante il corteo verso Palazzo Chigi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Occupata la stazione di Napoli: raduno delle sigle pro-Pal a Roma. L’Usb convoca lo sciopero generale per venerdì - Palestina sui binari a Napoli, a Roma raduno per nuove azioni. Lo riporta ilfattoquotidiano.it