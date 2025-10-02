Flotilla nuovi cortei nelle grandi città | 3mila persone al Colosseo a Milano continua la mobilitazione

Ildifforme.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, la tensione inizia ad alzarsi. Alla vigilia dello sciopero del 3 ottobre, nel Paese hanno cominciato a formarsi cortei di protesta in varie città. Al centro delle manifestazioni c’è sempre la questione mediorientale, a cui si aggiunge lo sdegno per l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, che ieri è stata raggiunta dalle Forze di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

flotilla nuovi cortei nelle grandi citt224 3mila persone al colosseo a milano continua la mobilitazione

© Ildifforme.it - Flotilla, nuovi cortei nelle grandi città: 3mila persone al Colosseo, a Milano continua la mobilitazione

In questa notizia si parla di: flotilla - nuovi

Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli»

La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare

Cgil: "Sciopero generale se nuovi attacchi a Flotilla"

flotilla nuovi cortei grandiFlotilla, 10mila piazza a Roma: polizia blocca il corteo diretto a Palazzo Chigi - Circa 10mila manifestanti pro Palestina a Roma a sostegno della Global Sumud Flotilla, fermati dalla polizia in piazza Barberini durante il corteo verso Palazzo Chigi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

flotilla nuovi cortei grandiOccupata la stazione di Napoli: raduno delle sigle pro-Pal a Roma. L’Usb convoca lo sciopero generale per venerdì - Palestina sui binari a Napoli, a Roma raduno per nuove azioni. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Nuovi Cortei Grandi