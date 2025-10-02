Flotilla nuove proteste a Torino | il video dei Pro Pal che entrano nell' aeroporto di Caselle Torinese scontri con le forze dell' ordine
All'indomani del blocco di alcune navi della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, dopo le proteste e gli scontri di ieri sera, migliaia di persone protestano a Torino per la Palestina oggi, 2 ottobre. In mattinata, un corteo è partito da Palazzo Nuovo, sede universitaria delle facoltà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Flotilla verso Gaza: “Drone 3 metri sopra di noi, ha sganciato una bomba”. Giovedì nuove navi da Siracusa
La Flotilla non molla: domani nuove partenze da Catania per Gaza
Global Sumud Flotilla, le notizie di oggi. Trattative e nuove ipotesi in campo
Flotilla, nuove proteste a Torino: due cortei, manifestanti verso l'aeroporto, traffico in tilt - All'indomani del blocco di alcune navi della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, dopo le proteste e gli scontri di ieri sera, migliaia di persone protestano a Torino per la Palestina oggi, 2 ot ...
Flotilla, nuove proteste a Torino: il video dei Pro Pal che entrano nell'aeroporto di Caselle Torinese, scontri con le forze dell'ordine - Ore 14,45: All'aeroporto di Caselle Torinese ripartono le operazioni aeroportuali. Secondo torinotoday.it