Una notte di paura per gli attivisti e di protesta in tutta Italia dopo il blocco di Israele per le imbarcazioni della Flotilla. Cosa accadrà nelle prossime ore Il blitz delle autorità israeliane è scattato intorno alle 21 di ieri sera. Le imbarcazioni della Flotilla sono state prima avvicinate e subito dopo fermate con gli attivisti a bordo portati a terra per il riconoscimento. La missione non si è fermata in maniera definitiva visto che ci sono ancora delle navi in viaggio nel Mediterraneo e uno dei membri direttivi di questa organizzazione ha fatto sapere che si andrà avanti fin quando l’ultima barca non sarà bloccata. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Flotilla, notte di protesta e di paura per gli attivisti: cosa succede ora