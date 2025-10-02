Flotilla notte di protesta e di paura per gli attivisti | cosa succede ora

Una notte di paura per gli attivisti e di protesta in tutta Italia dopo il blocco di Israele per le imbarcazioni della Flotilla. Cosa accadrà nelle prossime ore Il blitz delle autorità israeliane è scattato intorno alle 21 di ieri sera. Le imbarcazioni della Flotilla sono state prima avvicinate e subito dopo fermate con gli attivisti a bordo portati a terra per il riconoscimento. La missione non si è fermata in maniera definitiva visto che ci sono ancora delle navi in viaggio nel Mediterraneo e uno dei membri direttivi di questa organizzazione ha fatto sapere che si andrà avanti fin quando l’ultima barca non sarà bloccata. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Flotilla colpita nella notte: paura per Greta Thunberg e gli attivisti a bordo della Family boat

Flotilla, la barca di Greta colpita nella notte: la situazione

I danni riportati dalla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla colpita nella notte in Tunisia – Video

