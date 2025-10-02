La notizia dell’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana ha innescato, mercoledì sera, una serie di cortei spontanei nelle principali città italiane. Da Roma a Milano, da Torino a Bologna fino a Napoli, decine di migliaia di persone sono scese in strada per manifestare solidarietà agli attivisti a bordo delle imbarcazioni e al popolo palestinese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da????????????????? (@em.clancy) A Roma sono scese in piazza 10 mila persone. A Roma il raduno è partito da piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, dove i varchi sono stati temporaneamente chiusi dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Flotilla, notte di cortei spontanei in tutta Italia dopo l’alt di Israele