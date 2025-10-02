Flotilla notte di cortei spontanei in tutta Italia dopo l’alt di Israele
La notizia dell’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana ha innescato, mercoledì sera, una serie di cortei spontanei nelle principali città italiane. Da Roma a Milano, da Torino a Bologna fino a Napoli, decine di migliaia di persone sono scese in strada per manifestare solidarietà agli attivisti a bordo delle imbarcazioni e al popolo palestinese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da????????????????? (@em.clancy) A Roma sono scese in piazza 10 mila persone. A Roma il raduno è partito da piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, dove i varchi sono stati temporaneamente chiusi dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: flotilla - notte
Flotilla colpita nella notte: paura per Greta Thunberg e gli attivisti a bordo della Family boat
Flotilla, la barca di Greta colpita nella notte: la situazione
I danni riportati dalla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla colpita nella notte in Tunisia – Video
La “notte” di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sono rimasta in studio collegata con la Flotilla fino a tarda notte e ho visto la vergogna di giornalisti e politici di destra che interrogano e attaccano chi rischia la propria incolumità per fermare un massacro: domande e accuse sbagliate rivolte alle persone s - X Vai su X
Notte di cortei nelle città italiane, in solidarietà con la Flotilla. Venerdì sciopero generale - A Napoli occupati i binari della stazione, a Roma migliaia di persone hanno cercato di raggiungere Palazzo Chigi, a Bologna i manifestanti chiedono le ... Come scrive huffingtonpost.it
Flotilla, Cgil e Usb: venerdì sciopero generale. Salvini valuta precettazione. Manifestazioni nella notte in tutta Italia - Flotilla, Cgil e Usb: venerdì sciopero generale. Scrive msn.com