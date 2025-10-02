Flotilla notte di cortei spontanei in tutta Italia dopo l’alt di Israele

Lettera43.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia dell’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana ha innescato, mercoledì sera, una serie di cortei spontanei nelle principali città italiane. Da Roma a Milano, da Torino a Bologna fino a Napoli, decine di migliaia di persone sono scese in strada per manifestare solidarietà agli attivisti a bordo delle imbarcazioni e al popolo palestinese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da????????????????? (@em.clancy) A Roma sono scese in piazza 10 mila persone. A Roma il raduno è partito da piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, dove i varchi sono stati temporaneamente chiusi dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lettera43.it

flotilla notte di cortei spontanei in tutta italia dopo l8217alt di israele

© Lettera43.it - Flotilla, notte di cortei spontanei in tutta Italia dopo l’alt di Israele

In questa notizia si parla di: flotilla - notte

Flotilla colpita nella notte: paura per Greta Thunberg e gli attivisti a bordo della Family boat

Flotilla, la barca di Greta colpita nella notte: la situazione

I danni riportati dalla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla colpita nella notte in Tunisia – Video

flotilla notte cortei spontaneiNotte di cortei nelle città italiane, in solidarietà con la Flotilla. Venerdì sciopero generale - A Napoli occupati i binari della stazione, a Roma migliaia di persone hanno cercato di raggiungere Palazzo Chigi, a Bologna i manifestanti chiedono le ... Come scrive huffingtonpost.it

flotilla notte cortei spontaneiFlotilla, Cgil e Usb: venerdì sciopero generale. Salvini valuta precettazione. Manifestazioni nella notte in tutta Italia - Flotilla, Cgil e Usb: venerdì sciopero generale. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Notte Cortei Spontanei