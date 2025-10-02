Flotilla nella notte in migliaia in piazza in tutta Italia
Nella notte in migliaia sono tornati in piazza a Milano in solidarietà della Global Sumud Flotilla fermata dalla marina militare israeliana a meno di 70 miglia nautiche da Gaza. A Milano i manifestanti scesi in corteo hanno occupato la stazione ferrovia di Cadorna promettendo un ulteriore mobilitazione per il prossimo 3 novembre, in occasione dello sciopero generale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Milano, corteo pro Flotilla: migliaia in piazza e stazione Cadorna occupata. La protesta dilaga nelle Università. VIDEO - Dopo l’attacco alla nave Alma, migliaia di manifestanti hanno sfilato ieri sera nel centro di Milano in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. affaritaliani.it scrive
Notte in piazza dopo l'abbordaggio della Flotilla - TOSCANA: All'intervento di Israele sulle imbarcazioni con fermo degli attivisti migliaia di cittadini hanno dato vita a manifestazioni in tutta la Toscana ... Scrive toscanamedianews.it