Flotilla nella notte in migliaia in piazza in tutta Italia

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte in migliaia sono tornati in piazza a Milano in solidarietà della Global Sumud Flotilla fermata dalla marina militare israeliana a meno di 70 miglia nautiche da Gaza. A Milano i manifestanti scesi in corteo hanno occupato la stazione ferrovia di Cadorna promettendo un ulteriore mobilitazione per il prossimo 3 novembre, in occasione dello sciopero generale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla nella notte in migliaia in piazza in tutta italia

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, nella notte in migliaia in piazza in tutta Italia

In questa notizia si parla di: flotilla - notte

Flotilla colpita nella notte: paura per Greta Thunberg e gli attivisti a bordo della Family boat

Flotilla, la barca di Greta colpita nella notte: la situazione

I danni riportati dalla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla colpita nella notte in Tunisia – Video

Milano, corteo pro Flotilla: migliaia in piazza e stazione Cadorna occupata. La protesta dilaga nelle Università. VIDEO - Dopo l’attacco alla nave Alma, migliaia di manifestanti hanno sfilato ieri sera nel centro di Milano in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. affaritaliani.it scrive

flotilla notte migliaia piazzaNotte in piazza dopo l'abbordaggio della Flotilla - TOSCANA: All'intervento di Israele sulle imbarcazioni con fermo degli attivisti migliaia di cittadini hanno dato vita a manifestazioni in tutta la Toscana ... Scrive toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Notte Migliaia Piazza