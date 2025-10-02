Flotilla navi intercettate da Israele ma missione continua | Avanti verso Gaza

(Adnkronos) – La missione della Global Sumud Flotilla continua dopo l’abbordaggio da parte di Israele iniziato mercoledì 1 ottobre. L’aggiornamento e le ultime notizie su quanto sta accadendo arriva dopo una serata ad altissima tensione. Alcune navi della Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti ai palestinesi sono state bloccate dalla Marina israeliana. Il dato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

flotilla navi intercettate israeleFlotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: "Avanti verso Gaza" - "Tutto si sta svolgendo con grande calma sia da parte israeliana sia da parte degli attivisti della Flotilla. Scrive adnkronos.com

flotilla navi intercettate israeleIsraele ha intercettato la Global Sumud Flotilla - A circa 160 chilometri di distanza dalle coste di Gaza ha abbordato diverse barche della spedizione e arrestato i vari equipaggi ... Si legge su ilpost.it

