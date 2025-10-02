Flotilla navi intercettate da Israele ma missione continua | Avanti verso Gaza

(Adnkronos) – La missione della Global Sumud Flotilla continua dopo l’abbordaggio da parte di Israele iniziato mercoledì 1 ottobre. L’aggiornamento e le ultime notizie su quanto sta accadendo arriva dopo una serata ad altissima tensione. Alcune navi della Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti ai palestinesi sono state bloccate dalla Marina israeliana. Il dato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”

La Flotilla, il gruppo di navi dirette a Gaza per portare aiuti e aprire un corridoio umanitario, è nelle acque controllate dal blocco israeliano. “L'abbordaggio è iniziato”. Lo fanno sapere gli attivisti, secondo cui l'intercettazione “è iniziata dalla barca Alma che risul - facebook.com Vai su Facebook

Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud #Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata #GretaThumberg. ? di Valentina Iannicelli - X Vai su X

Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: "Avanti verso Gaza" - "Tutto si sta svolgendo con grande calma sia da parte israeliana sia da parte degli attivisti della Flotilla. Scrive adnkronos.com

Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla - A circa 160 chilometri di distanza dalle coste di Gaza ha abbordato diverse barche della spedizione e arrestato i vari equipaggi ... Si legge su ilpost.it