Flotilla militari israeliani ancora in azione all’alba Almeno 200 gli attivisti arrestati Le imbarcazioni a meno di 50 miglia da Gaza

Flotilla, militari israeliani ancora in azione: 13 le navi intercettate nella notte. Altre trenta proseguono: sono a meno di 50 miglia da Gaza - “Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana”. Secondo ilfattoquotidiano.it

Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas"

