Flotilla militari israeliani ancora in azione all’alba Almeno 200 gli attivisti arrestati Le imbarcazioni a meno di 50 miglia da Gaza
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - militari
“Aerei militari israeliani a Sigonella”, Bonelli: “Venuti a spiare la Flotilla o a caricare armi? Governo spieghi subito”
Visita di Herzog in Vaticano, i voli militari a Sigonella e la partenza della Global Sumud Flotilla: le strane mosse di Israele in Italia
Sicilia, 3 aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, Bonelli (Avs): "Governo spieghi cosa fanno in Italia, spiano la Flotilla?"
"Le navi militari israeliane continuano a dirigersi verso la Global Sumud Flotilla e ad accerchiare le varie unità. Lanciano acqua per intimorire gli equipaggi e creare confusione. Ma la Flotilla è solo 65 miglia dalle coste di Gaza e non si lascia intimorire continu - facebook.com Vai su Facebook
Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud #Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata #GretaThumberg. ? di Valentina Iannicelli - X Vai su X
Flotilla, militari israeliani ancora in azione: 13 le navi intercettate nella notte. Altre trenta proseguono: sono a meno di 50 miglia da Gaza - “Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana”. Secondo ilfattoquotidiano.it
Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. tg24.sky.it scrive