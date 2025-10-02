Flotilla militari israeliani ancora in azione all’alba | almeno 19 imbarcazioni abbordate e 200 arresti Da questa notte nessun contatto con il nostro inviato

“Aerei militari israeliani a Sigonella”, Bonelli: “Venuti a spiare la Flotilla o a caricare armi? Governo spieghi subito”

Visita di Herzog in Vaticano, i voli militari a Sigonella e la partenza della Global Sumud Flotilla: le strane mosse di Israele in Italia

Sicilia, 3 aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, Bonelli (Avs): "Governo spieghi cosa fanno in Italia, spiano la Flotilla?"

"Le navi militari israeliane continuano a dirigersi verso la Global Sumud Flotilla e ad accerchiare le varie unità. Lanciano acqua per intimorire gli equipaggi e creare confusione. Ma la Flotilla è solo 65 miglia dalle coste di Gaza e non si lascia intimorire continu - facebook.com Vai su Facebook

Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud #Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata #GretaThumberg. ? di Valentina Iannicelli - X Vai su X

Flotilla, militari israeliani ancora in azione all’alba. Almeno 200 gli attivisti arrestati. Le imbarcazioni a meno di 50 miglia da Gaza - “Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana”. Scrive ilfattoquotidiano.it

Missione Flotilla, cosa è successo: l'alt israeliano, i cellulari buttati in mare, l'arresto di Greta Thunberg - E come prevedibile è la prima a incrociare la prua delle navi militari israeliane: è la prima a ... Scrive ilmattino.it