Flotilla militari israeliani ancora in azione | 13 le navi intercettate nella notte Altre trenta proseguono | sono a meno di 50 miglia da Gaza
“Aerei militari israeliani a Sigonella”, Bonelli: “Venuti a spiare la Flotilla o a caricare armi? Governo spieghi subito”
Visita di Herzog in Vaticano, i voli militari a Sigonella e la partenza della Global Sumud Flotilla: le strane mosse di Israele in Italia
Sicilia, 3 aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, Bonelli (Avs): "Governo spieghi cosa fanno in Italia, spiano la Flotilla?"
"Le navi militari israeliane continuano a dirigersi verso la Global Sumud Flotilla e ad accerchiare le varie unità. Lanciano acqua per intimorire gli equipaggi e creare confusione. Ma la Flotilla è solo 65 miglia dalle coste di Gaza e non si lascia intimorire continu
Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud #Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata #GretaThumberg. ? di Valentina Iannicelli
Marina Israele pronta ad entrare in azione contro Flotilla - La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito. Lo riporta ansa.it
Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati - Si chiude così il sipario sul braccio di ferro tra la Sumud Flotilla e Israele, dopo una giornata passata dagli attivisti a guardare l'orizzonte per capire quando sarebbe spuntato il blocco navale ... Da ansa.it