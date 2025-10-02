Flotilla militari israeliani ancora in azione | 13 le navi intercettate nella notte Altre trenta proseguono | sono a meno di 50 miglia da Gaza

flotilla militari israeliani ancora in azione 13 le navi intercettate nella notte altre trenta proseguono sono a meno di 50 miglia da gaza

Flotilla, militari israeliani ancora in azione: 13 le navi intercettate nella notte. Altre trenta proseguono: sono a meno di 50 miglia da Gaza

flotilla militari israeliani azioneMarina Israele pronta ad entrare in azione contro Flotilla - La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito. Lo riporta ansa.it

flotilla militari israeliani azioneIsraele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati - Si chiude così il sipario sul braccio di ferro tra la Sumud Flotilla e Israele, dopo una giornata passata dagli attivisti a guardare l'orizzonte per capire quando sarebbe spuntato il blocco navale ... Da ansa.it

