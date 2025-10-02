Flotilla migliaia di persone protestano in tutta Italia – FOTO
Migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città italiane, da Nord a Sud, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e con il popolo palestinese. La missione umanitaria – formata da 44 barche provenienti da oltre 40 Paesi e con 200 tonnellate di aiuti – è stata abbordata e bloccata dalle forze di Israele nella serata di mercoledì 1° ottobre a poche miglia dalla costa di Gaza. Le proteste stanno andando avanti in tutto il Paese e proseguiranno anche venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale. Intanto continuano ad aumentare i morti nella Striscia, messa sotto assedio da Tel Aviv: almeno 45 persone sono state uccise dall’alba di oggi mentre il bilancio totale delle vittime supera i 60. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - migliaia
In migliaia, cantando Bella Ciao, alla fiaccolata per la Flotilla che porterà gli aiuti a Gaza
Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla
Livorno, in migliaia in strada per la Palestina e la Global Sumud Flotilla: "Stop al genocidio di Gaza". FOTO e VIDEO
Anche Torino è tornata in piazza per la Flotilla, nella notte in cui Israele ha intercettato e abbordato una ventina di imbarcazioni dirette a Gaza. Migliaia in corteo. «Le piazza sono le uniche che possono far tremare questo governo - dice un attivista -. Continuia
Global Sumud Flotilla, abbordaggio israeliano: migliaia di persone in piazza; Tumori del sangue: dialogo aperto tra scienza e cittadini a Roma; e tanto altro nella nuova edizione del GRS! Tutte le notizie in 3 minuti https://giornaleradiosociale.it/audio/02-10-2
Flotilla, protestano gli studenti a Firenze: occupato il plesso di via Laura, assemblee nei licei - L'assemblea Studenti per la Palestina di Firenze e il Coordinamento dei Collettivi Universitari Studenti di Sinistra hanno dato appuntamento questa mattina in piazza Santissima Annunziata alle 7, da ... Scrive 055firenze.it
Flotilla, nuove proteste a Torino: il video dei Pro Pal che entrano nell'aeroporto di Caselle Torinese, scontri con le forze dell'ordine - Ore 14,45: All'aeroporto di Caselle Torinese ripartono le operazioni aeroportuali. Da torinotoday.it