Flotilla Meloni | solo disagi a italiani

11.00 "Continuo a ripetere che tutto questo non porti alcun benificio al popolo della Palestina. In compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano",Così Meloni su Flotilla. Sullo sciopero di domani: "Mi sarei aspettata non lo avessero indetto di venerdì perché il week-end lungo e la rivoluzione non stanno insieme". Sul no delle opposizioni a votare il piano di pace Usa:"Sostegno da parte di Paesi europei, arabi, Anp.Quindi rimane solo la sinistra italiana con posizioni più radicali", sostiene la premier. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

