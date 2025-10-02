Flotilla Meloni | sciopero ? Weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme

La questione Flotilla irrompe nel dibattito politico. Botta e risposta tra la premier Meloni e le opposizioni. Servizio di Augusto Cantelmi Flotilla, Meloni: sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

Flotilla, Meloni inchioda i ProPal: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme" - "Mi sarei aspettata che i sindacati, almeno su una questione che reputavano così importante, non avessero indetto uno sciopero generale ...

VIDEO | Sciopero generale e 100 cortei in tutta Italia per Flotilla, cosa aspettarsi domani; Meloni: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme" - Domani, venerdì 3 ottobre, disagi attesi su scala nazionale per scuola e trasporti nei settori pubblici e privati.