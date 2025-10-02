Flotilla Meloni non vuole spendere per i rimpatri degli italiani | Il volo? Lo paghino gli attivisti

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni non vuole pagare per i rimpatri degli italiani arrestati sulla Global Sumud Flotilla. L’Italia ha intenzione di offrire l’assistenza consolare necessaria a chi si trova in stato di fermo. E continuerà a garantire la loro sicurezza. Ma non ha intenzione di pagare il conto. Non ci saranno charter a carico di Roma. E se Israele presenterà la fattura dei voli in partenza dalla base aerea di Ramon, «dovranno farsene carico gli attivisti». Intanto la missione della Flotilla continua. Trenta barche vanno verso Gaza. Le altre 13 sono state fermate nella notte. Gli arresti e i rimpatri. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - meloni

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

Flotilla, Meloni non vuole spendere per i rimpatri degli italiani: «Il volo? Lo paghino gli attivisti» - Il governo orientato a far pagare agli attivisti i charter per il rientro. Segnala open.online

flotilla meloni vuole spendereIl governo Meloni teme il consenso del popolo alla Flotilla: ora basta piagnistei - Meloni considera la Flotilla umanitaria per Gaza un complotto contro il governo, mentre gli attivisti sfidano il blocco israeliano ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Meloni Vuole Spendere