Flotilla Meloni non vuole spendere per i rimpatri degli italiani | Il volo? Lo paghino gli attivisti

Il governo Meloni non vuole pagare per i rimpatri degli italiani arrestati sulla Global Sumud Flotilla. L’Italia ha intenzione di offrire l’assistenza consolare necessaria a chi si trova in stato di fermo. E continuerà a garantire la loro sicurezza. Ma non ha intenzione di pagare il conto. Non ci saranno charter a carico di Roma. E se Israele presenterà la fattura dei voli in partenza dalla base aerea di Ramon, «dovranno farsene carico gli attivisti». Intanto la missione della Flotilla continua. Trenta barche vanno verso Gaza. Le altre 13 sono state fermate nella notte. Gli arresti e i rimpatri. 🔗 Leggi su Open.online
