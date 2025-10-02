Flotilla Meloni | no benefici a palestinesi disagi per italiani

Milano, 2 ott. (askanews) – “Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso le stiamo seguendo minuto per minuto, siamo in contatto con gli avvocati di alcuni imbarcati e facciamo il possibile perchè possano tornare in Italia il prima possibile. Al netto di questo, continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. Al tempo stesso mi pare di capire che porti molti disagi al popolo italiano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in dichiarazioni alla stampa a margine del vertice di Copenaghen, in riferimento allo sciopero generale convocato per domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

