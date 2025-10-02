Flotilla Meloni | Nessun beneficio ai palestinesi ma disagi a italiani
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen, ha commentato il blocco delle navi della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane. “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. In compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano, lo stesso popolo italiano che ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo ha detto Meloni. “Ricordo che per esempio ieri siamo state la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori. Ricordo che siamo la nazione non islamica che ha evacuato più persone da casa per essere curate nei propri ospedali e siamo una delle prime nazioni al mondo per consegna di aiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
