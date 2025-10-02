Flotilla Meloni | Ennesimo sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme

(Agenzia Vista) Copenaghen, 02 ottobre 2025 “Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Copenaghen. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Flotilla, Meloni: Ennesimo sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme

In questa notizia si parla di: flotilla - meloni

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

“Pace a rischio”: Meloni insulta la Flotilla, Crosetto la smentisce. Nervosi. Il governo s’affida alle garanzie di Israele e attacca la missione, però la Difesa si smarca: “Zero effetti sulle trattative”. @Snaporaz92 - X Vai su X

#intanto Roma in piazza per la Flotilla slogan contro il Governo Meloni: "Dimissioni!" - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Meloni: Ennesimo sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme - “Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Lo riporta ilgiornale.it

Meloni sulla Flotilla: «Al lavoro per riportare a casa gli italiani. Lo sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme» - Ha seguito "minuto per minuto" l'epopea notturna della Flotilla, l'abbordaggio israeliano che ha portato finora all'arresto di 23 italiani. Segnala ilmattino.it