Flotilla Meloni contro le manifestazioni spontanee | Nulla per Gaza solo disagi per gli italiani E alla Camera Azione presenta una risoluzione con la maggioranza

“Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”. E’ dalla prospettiva degli scioperi e delle manifestazioni che si stanno moltiplicando in tutta Italia che Giorgia Meloni ha deciso di affrontare la questione della Global Sumud Flotilla. “L’unità di crisi della Farnesina stanotte stata è in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati”, ha detto la premier ai cronisti a Copenaghen, dove oggi si terrà il vertice informale dei leader Ue, mentre proseguono le operazioni di abbordaggio delle sue imbarcazioni da parte dell’esercito israeliano nelle acque antistanti alla Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

