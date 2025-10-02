Flotilla Maurizio Landini insulta Meloni | Un livello così basso non lo immaginavo
Ci risiamo. Maurizio Landini è tornato alla carica con un altro - l'ennesimo - sciopero generale che bloccherà ancora il Paese. Dal canto suo, Giorgia Meloni - con un pizzico di sacrosanta malizia - ha sollevato il dubbio che l'intento di allungare il fine settimana. Il sindacalista, però, è intervenuto a L'aria che tira su La7 per difendere il suo operato e per lanciare un'invettiva contro il presidente del Consiglio. " Pensavo che a un livello così basso un presidente del Consiglio non ci arrivasse mai - ha dichiarato Landini -. E lo dico perché bisognerebbe avere rispetto di due cose. La prima è che lo sciopero non è un obbligo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Flotilla, Maurizio Landini vuole il caos: "Se la bloccano, sciopero generale improvviso"
Flotilla, Garante: lo sciopero di domani è illegittimo. Landini: "Impugneremo la delibera". Meloni attacca i sindacati - Bologna, scontri con gli agenti davanti alla stazione.
Sciopero per Gaza, Maurizio Landini si scaglia contro Giorgia Meloni: "Pensavo che a un livello così basso non c'arrivasse mai" - Maurizio Landini (segretario generale Cgil): "Quando una persona fa sciopero rinuncia al suo stipendio, bisognerebbe avere rispetto di chi è convinto di partecipare a una cosa importante.