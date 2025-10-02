Ci risiamo. Maurizio Landini è tornato alla carica con un altro - l'ennesimo - sciopero generale che bloccherà ancora il Paese. Dal canto suo, Giorgia Meloni - con un pizzico di sacrosanta malizia - ha sollevato il dubbio che l'intento di allungare il fine settimana. Il sindacalista, però, è intervenuto a L'aria che tira su La7 per difendere il suo operato e per lanciare un'invettiva contro il presidente del Consiglio. " Pensavo che a un livello così basso un presidente del Consiglio non ci arrivasse mai - ha dichiarato Landini -. E lo dico perché bisognerebbe avere rispetto di due cose. La prima è che lo sciopero non è un obbligo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, Maurizio Landini insulta Meloni: "Un livello così basso non lo immaginavo"