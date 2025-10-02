Flotilla Maurizio Landini insulta Meloni | Un livello così basso non lo immaginavo

Liberoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci risiamo. Maurizio Landini è tornato alla carica con un altro - l'ennesimo - sciopero generale che bloccherà ancora il Paese. Dal canto suo, Giorgia Meloni - con un pizzico di sacrosanta malizia - ha sollevato il dubbio che l'intento di allungare il fine settimana. Il sindacalista, però, è intervenuto a L'aria che tira su La7 per difendere il suo operato e per lanciare un'invettiva contro il presidente del Consiglio.  " Pensavo che a un livello così basso un presidente del Consiglio non ci arrivasse mai - ha dichiarato Landini -. E lo dico perché bisognerebbe avere rispetto di due cose. La prima è che lo sciopero non è un obbligo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

flotilla maurizio landini insulta meloni un livello cos236 basso non lo immaginavo

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, Maurizio Landini insulta Meloni: "Un livello così basso non lo immaginavo"

In questa notizia si parla di: flotilla - maurizio

Flotilla, Maurizio Landini vuole il caos: "Se la bloccano, sciopero generale improvviso"

flotilla maurizio landini insultaFlotilla, Garante: lo sciopero di domani è illegittimo. Landini: “Impugneremo la delibera”. Meloni attacca i sindacati - Bologna, scontri con gli agenti davanti alla stazione. Scrive quotidiano.net

flotilla maurizio landini insultaSciopero per Gaza, Maurizio Landini si scaglia contro Giorgia Meloni: "Pensavo che a un livello così basso non c'arrivasse mai" - Maurizio Landini (segretario generale Cgil): "Quando una persona fa sciopero rinuncia al suo stipendio, bisognerebbe avere rispetto di chi è convinto di partecipare a una cosa importante. Secondo la7.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Maurizio Landini Insulta