Bologna in rivolta dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. La missione umanitaria – con 44 barche provenienti da oltre 40 Paesi e 200 tonnellate di aiuti – è stata bloccata nella serata di mercoledì 1° ottobre a poche miglia dalla costa di Gaza. Nel capoluogo emiliano-romagnolo alcuni collettivi universitari hanno bloccato il rettorato dell’Università, per manifestare a sostegno della Flotilla. Un gruppo di manifestanti, inoltre, si è radunato davanti alla stazione centrale di Bologna. “ Vergogna! Vergogna “, sono tra gli slogan che il presidio, principalmente composto da studenti e studentesse, sta gridando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, manifestazioni in tutta Italia: scontri a Bologna – La diretta