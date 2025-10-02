Flotilla manifestazioni e scontri in tutta Italia Proclamato lo sciopero generale

Dalla tarda serata di ieri, non appena è giunta la notizia dell’abbordaggio della Flotilla, hanno preso avvio manifestazioni in diverse città italiane che sono proseguite anche oggi, non senza qualche tensione. Università e scuole occupate, mentre domani è stato proclamato lo sciopero generale. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Flotilla, manifestazioni e scontri in tutta Italia. Proclamato lo sciopero generale

In questa notizia si parla di: flotilla - manifestazioni

Global Sumud Flotilla: il calendario delle manifestazioni a Roma

Colpita Flotilla, Crosetto riferirà in Aula: “Ci sono anche cittadini italiani, le manifestazioni di protesta vanno tutelate”

Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: manifestazioni a Roma e scioperi in vista

L’Italia torna in piazza per la Flotilla: manifestazioni spontanee nelle strade, decine di università occupate, migliaia di persone in corteo da Nord a Sud - X Vai su X

A Padova proseguono le manifestazioni per la Flotilla. In Piazza Antenore un nuovo presidio con interventi e cartelli: nel video le immagini dal centro città. Video Agenzia Bianchi - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, manifestazioni in tutta Italia: scontri a Bologna – La diretta - Bologna in rivolta dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Lo riporta msn.com

Proteste e le manifestazioni in tutto il Paese Nella notte occupato Palazzo Nuovo, scontri alla stazione di Porta Nuova Un manifestante ha lanciato una bicicletta contro la ... - Le prime proteste mercoledì sera, la mobilitazione proseguirà con due cortei in giornata e lo scioper ... Da torino.corriere.it