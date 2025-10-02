Flotilla manifestazioni a Milano e Saronno stasera flash mob all’ospedale di Garbagnate

Nella serata di ieri, 1 ottobre, diverse città italiane sono state teatro di proteste a sostegno della Palestina, scatenate dal blocco della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. A Milano, centinaia di manifestanti hanno bloccato la stazione di Cadorna, invadendo i binari dopo un corteo partito da piazza Scala. Binari occupati a Milano Cadorna, corteo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Global Sumud Flotilla: il calendario delle manifestazioni a Roma

Colpita Flotilla, Crosetto riferirà in Aula: “Ci sono anche cittadini italiani, le manifestazioni di protesta vanno tutelate”

Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: manifestazioni a Roma e scioperi in vista

Flotilla, proteste in tutta Italia: corteo e sit-in sui binari anche a Saronno - Dopo l’abbordaggio israeliano alle navi dirette a Gaza, decine di persone hanno sfilato nel centro cittadino e poi bloccato simbolicamente la linea ferroviaria per Malpensa. Da laprovinciadivarese.it

Pro Flotilla Saronno, presidio sui binari del Malpensa express nella notte dopo un corteo (fotogallery) - SARONNO – Una protesta notturna, improvvisa e decisa, ha animato la città nella serata di mercoledì primo ottobre. Lo riporta ilsaronno.it