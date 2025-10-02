I manifestanti in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e Gaza sono entrati nella corsia in uscita da Torino della tangenziale Sud in direzione dell’A6 e dell’A21. Il corteo si è mosso lungo la carreggiata, occupandola in tutta la lunghezza. Manifestazioni e proteste sono esplose in tutta Italia da ieri sera, dopo l’intervento della Marina israeliana che ha fermato la missione diretta a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, manifestanti bloccano la tangenziale a Torino