Sono alleati, in Toscana, nel "Campo largo" alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025, ma il Movimento 5 stelle attacca Matteo Renzi. Scrive: «Invitiamo Matteo Renzi a rivedere le sue dichiarazioni, che paragonano la Flotilla ad una "regata". Non solo mancano di rispetto ai nostri connazionali impegnati in una missione umanitaria, ma contribuiscono a delegittimare un’azione nonviolenta volta alla difesa dei diritti umani e all’apertura di corridoi umanitari verso Gaza» L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Flotilla, M5S attacca Matteo Renzi: “Lui scherza mentre sono a rischio vite umane e diritto internazionale”