Flotilla M5S attacca Matteo Renzi | Lui scherza mentre sono a rischio vite umane e diritto internazionale

Firenzepost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono alleati, in Toscana, nel "Campo largo" alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025, ma il Movimento 5 stelle attacca Matteo Renzi. Scrive: «Invitiamo Matteo Renzi a rivedere le sue dichiarazioni, che paragonano la Flotilla ad una "regata". Non solo mancano di rispetto ai nostri connazionali impegnati in una missione umanitaria, ma contribuiscono a delegittimare un’azione nonviolenta volta alla difesa dei diritti umani e all’apertura di corridoi umanitari verso Gaza» L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

flotilla m5s attacca matteo renzi lui scherza mentre sono a rischio vite umane e diritto internazionale

© Firenzepost.it - Flotilla, M5S attacca Matteo Renzi: “Lui scherza mentre sono a rischio vite umane e diritto internazionale”

In questa notizia si parla di: flotilla - attacca

Gaza, Ben Gvir attacca l'Ue: "Chi riconosce la Palestina proverà il terrore di Hamas, attivisti di Sumud Flotilla dei terroristi"

Aerei israeliani a Sigonella, Bonelli attacca: “Spiano la Flotilla? Governo riferisca”

Usb: "Sciopero generale se Israele attacca la Flotilla"

flotilla m5s attacca matteoVigilanza Rai (M5S) attacca Bruno Vespa: “Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico” - Il capogruppo M5S in commissione di vigilanza RAI Dario Carotenuto ha chiesto un intervento da parte della Rai dopo le frasi di Vespa al portavoce della ... Come scrive fanpage.it

flotilla m5s attacca matteoOrfini: “La Flotilla non è il Pd”. Gli attivisti respingono Zuppi, e Provenzano chiede tempo - L'equipaggio della Global sumud Flotilla boccia la proposta di mediazione del Vaticano per gli aiuti a Cipro: "Andiamo avanti". ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla M5s Attacca Matteo