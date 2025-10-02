Flotilla live tracker | la nave Mikeno risulta ferma a zero nodi nelle acque di Gaza Persi i contatti con 4 barche greche

A seguito dell'abbordaggio di Istraele, una decina di imbarcazioni sarebbero state bloccate. Le altre 23 sarebbero ancora in navigazione verso Gaza, di cui una, la Mikeno risulta ferma a zero nodi nelle acque di Gaza. Persi i contatti con 4 barche greche.

Global Sumud Flotilla live tracker: dove si trova ora, come seguire il viaggio delle navi (in tempo reale) e chi c'è a bordo

