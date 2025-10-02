Flotilla live tracker | la nave Mikeno raggiunge le acque di Gaza e viene abbordata da Israele
A seguito dell'abbordaggio di Israele, una decina di imbarcazioni sarebbero state bloccate. Le altre 23 sarebbero ancora in navigazione verso Gaza, di cui una, la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: flotilla - tracker
Global Sumud Flotilla live tracker: dove si trova ora, come seguire il viaggio delle navi (in tempo reale) e chi c'è a bordo
Global Sumud Flotilla live tracker: dove si trova ora, come seguire il viaggio delle navi (in tempo reale) e chi c'è a bordo. Ue: può peggiorare situazione
Global Sumud Flotilla live tracker: dove si trova ora, come seguire il viaggio delle navi (in tempo reale) e chi c'è a bordo. Ue: può peggiorare situazione
Sale a 19 il numero delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che la Marina israeliana ha intercettato e fermato, secondo il tracker che segue il percorso della spedizione diretta a Gaza. Tra le navi che risultano intercettate c'è anche la 'Morgana', sulla qua - facebook.com Vai su Facebook
Aggiornamento NOVE LE BARCHE FINORA BLOCCATE DA MARINA ISRAELIANA. E' quanto risulta dal tracker della Flotilla. - X Vai su X
Flotilla, live tracker: la nave Mikeno raggiunge le acque di Gaza e viene abbordata da Istraele - A seguito dell'abbordaggio di Istraele, una decina di imbarcazioni sarebbero state bloccate. Secondo ilmessaggero.it
Flotilla, live tracker: la nave Mikeno risulta ferma a zero nodi a poche miglia dalla costa di Gaza - A seguito dell'abbordaggio di Istraele, una decina di imbarcazioni sarebbero state bloccate. Si legge su msn.com