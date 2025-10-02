flotilla lite gelmini de magistris gli errori sono di netanyahu non degli israeliani sono crimini non errori su la7

Intemerata della senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, contro l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla Global Sumud Flotilla e sui crimini israeliani. Lo scontro incandescente avviene nella trasmissione Coffee break (La7), dove de Magistris prende la parola, ringraziando i volontari per il loro “lavoro straordinario umanitario e politico”: “Hanno messo al centro del mondo ancor di più la questione palestinese. Lo Stato terrorista di Israele ha l’obiettivo di annientare e sterminare i palestinesi. Il mondo un po’ alla volta sta diventando palestinese”. Il giurista definisce l’azione israeliana “ un atto di pirateria internazionale di uno Stato terrorista che interviene in acqua internazionali” e sottolinea: “C’è stato bisogno della Flotilla e di attivisti non armati per ricordare al mondo che ci sono persone che sono rimaste umane e che non accettano questo genocidio e le complicità di questo genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

