Flotilla lite Gelmini-de Magistris Gli errori sono di Netanyahu non degli israeliani Sono crimini non errori Su La7

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intemerata della senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, contro l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla Global Sumud Flotilla e sui crimini israeliani. Lo scontro incandescente avviene nella trasmissione Coffee break (La7), dove de Magistris prende la parola, ringraziando i volontari per il loro “lavoro straordinario umanitario e politico”: “Hanno messo al centro del mondo ancor di più la questione palestinese. Lo Stato terrorista di Israele ha l’obiettivo di annientare e sterminare i palestinesi. Il mondo un po’ alla volta sta diventando palestinese”. Il giurista definisce l’azione israeliana “ un atto di pirateria internazionale di uno Stato terrorista che interviene in acqua internazionali” e sottolinea: “C’è stato bisogno della Flotilla e di attivisti non armati per ricordare al mondo che ci sono persone che sono rimaste umane e che non accettano questo genocidio e le complicità di questo genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

