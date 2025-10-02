Flotilla lite Gelmini-de Magistris Gli errori sono di Netanyahu non degli israeliani Sono crimini non errori Su La7
Intemerata della senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, contro l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla Global Sumud Flotilla e sui crimini israeliani. Lo scontro incandescente avviene nella trasmissione Coffee break (La7), dove de Magistris prende la parola, ringraziando i volontari per il loro “lavoro straordinario umanitario e politico”: “Hanno messo al centro del mondo ancor di più la questione palestinese. Lo Stato terrorista di Israele ha l’obiettivo di annientare e sterminare i palestinesi. Il mondo un po’ alla volta sta diventando palestinese”. Il giurista definisce l’azione israeliana “ un atto di pirateria internazionale di uno Stato terrorista che interviene in acqua internazionali” e sottolinea: “C’è stato bisogno della Flotilla e di attivisti non armati per ricordare al mondo che ci sono persone che sono rimaste umane e che non accettano questo genocidio e le complicità di questo genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - lite
Flotilla attaccata con i droni, Meloni: «Missione da irresponsabili». E scoppia la lite con Schlein
Lite tra Speranzon (FdI) e Maiorino (M5s): “Flotilla fa la guerra a Israele”. “Non puoi coprire 75mila palestinesi uccisi con le tue urla”. Su La7
Flotilla, lite nella maggioranza dell’XI municipio al Portuense https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/28/news/flotilla_scontro_di_segni_vulpiani_xi_municipio-424876143/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
'Flotilla attaccata, lite tra i partiti': questo e altri titoli sulle prima pagine dei quotidiani in edicola oggi. - facebook.com Vai su Facebook
Rai: Gelmini (Nm), 'Vespa un professionista, ha svelato vera natura Flotilla' - "Non so quale trasmissione abbia guardato ieri sera la sinistra, perché nell’ultima puntata di Porta a Porta personalmente ho visto un professionista come Bruno Vespa inter ... Scrive lanuovasardegna.it
Flotilla, lite in diretta Gasparri-Scuderi: “Sa dire solo la parola Hamas?”; “La impari anche lei” - Scontro a "L’aria che tira" tra Gasparri e Scuderi sulla Flotilla e il piano di pace a Gaza: ecco tutti i dettagli ... Secondo tag24.it