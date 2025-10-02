Flotilla l’Italia bloccata | partono gli assalti La situazione

La notte tra l’1 e il 2 ottobre è stata segnata da una vera e propria ondata di proteste pro-Palestina in tutta Italia. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza dopo l’ abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla da parte di Israele, dando vita a cortei, occupazioni ferroviarie e blocchi simbolici negli snodi principali del Paese. Da Roma a Milano, da Napoli a Torino, da Firenze a Bologna, fino a Genova e Palermo, le città hanno vissuto ore di tensione, con stazioni ferroviarie paralizzate, porti bloccati e scontri con le forze dell’ordine. Una sorta di “prova generale” in vista dello sciopero generale indetto per venerdì da Cgil e Fiom, che rischia di congelare il Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

