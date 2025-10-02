Flotilla l' irruzione dei militari israeliani a bordo di una delle barche – Il video
(Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 L'irruzione dei militari israeliani a bordo di una delle barche della missione Flotilla all'arrivo nelle acque davanti Gaza. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - irruzione
Irruzione dell’Idf sulla Handala: arrestati gli attivisti della Freedom Flotilla
La Stampa. . I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la c - facebook.com Vai su Facebook
I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la circolazione d - X Vai su X
Flotilla, l'irruzione dei militari israeliani a bordo di una delle barche - (Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 L'irruzione dei militari israeliani a bordo di una delle barche della missione Flotilla all'arrivo nelle acque davanti Gaza. Come scrive msn.com
Flotilla, soldati israeliani sulle barche. Nuove manifestazioni anche a Trento, altre partenze di attivisti dalla Sicilia - Nel video, l'irruzione dei militari, ieri notte, a bordo della "Florida", della "Captain Nikos" e della "Fair Lady". Segnala giornaletrentino.it