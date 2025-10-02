Flotilla l' irruzione dei militari israeliani a bordo di una delle barche – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 L'irruzione dei militari israeliani a bordo di una delle barche della missione Flotilla all'arrivo nelle acque davanti Gaza. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Irruzione dell’Idf sulla Handala: arrestati gli attivisti della Freedom Flotilla

flotilla irruzione militari israelianiFlotilla, l'irruzione dei militari israeliani a bordo di una delle barche - (Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 L'irruzione dei militari israeliani a bordo di una delle barche della missione Flotilla all'arrivo nelle acque davanti Gaza. Come scrive msn.com

flotilla irruzione militari israelianiFlotilla, soldati israeliani sulle barche. Nuove manifestazioni anche a Trento, altre partenze di attivisti dalla Sicilia - Nel video, l'irruzione dei militari, ieri notte, a bordo della "Florida", della "Captain Nikos" e della "Fair Lady". Segnala giornaletrentino.it

