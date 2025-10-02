Flotilla l’eurodeputata Benedetta Scuderi | Israele mi ha catturato È ora di bloccare tutto sul serio

Thesocialpost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È ora di bloccare tutto sul serio”. Con queste parole, l’eurodeputata dei Verdi, Benedetta Scuderi, ha lanciato un messaggio ai suoi follower poco prima che la nave Morgana, su cui viaggiava insieme ad altri attivisti, venisse intercettata dalle forze israeliane. La parlamentare europea è tra i 22 italiani fermati nel corso dell’operazione condotta dall’esercito di Tel Aviv contro la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza. Leggi anche: “Sono stato rapito da Israele”. L’appello del senatore italiano, il VIDEO nella notte: “Mi trascinano via” L’obiettivo della spedizione era trasportare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e denunciare il blocco navale imposto da Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

flotilla l8217eurodeputata benedetta scuderi israele mi ha catturato 200 ora di bloccare tutto sul serio

© Thesocialpost.it - Flotilla, l’eurodeputata Benedetta Scuderi: “Israele mi ha catturato. È ora di bloccare tutto sul serio”

In questa notizia si parla di: flotilla - eurodeputata

Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino

flotilla l8217eurodeputata benedetta scuderiFlotilla, Bonelli sulle condizioni di Benedetta Scuderi: "Alle 4 è stata sottoposta al fermo" - Come sta Benedetta Scuderi, l'europarlamentare di AVS a bordo della Flotilla? la7.it scrive

flotilla l8217eurodeputata benedetta scuderiFlotilla, il “diario di bordo” di Scuderi è fuori dalla realtà: quel vuoto travestito da epopea - Ma quando si esagera tutto diventa un po’ ridicolo e, quindi, definitivamente irrilevante. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla L8217eurodeputata Benedetta Scuderi