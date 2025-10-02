Flotilla l’eurodeputata Benedetta Scuderi | Israele mi ha catturato È ora di bloccare tutto sul serio
“È ora di bloccare tutto sul serio”. Con queste parole, l’eurodeputata dei Verdi, Benedetta Scuderi, ha lanciato un messaggio ai suoi follower poco prima che la nave Morgana, su cui viaggiava insieme ad altri attivisti, venisse intercettata dalle forze israeliane. La parlamentare europea è tra i 22 italiani fermati nel corso dell’operazione condotta dall’esercito di Tel Aviv contro la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza. Leggi anche: “Sono stato rapito da Israele”. L’appello del senatore italiano, il VIDEO nella notte: “Mi trascinano via” L’obiettivo della spedizione era trasportare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e denunciare il blocco navale imposto da Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
