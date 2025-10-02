Flotilla l’avviso appena lanciato | Arrivano anche loro Nuove barche chi c’è a bordo

L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane, avvenuto al largo di Gaza, ha provocato un’ondata di proteste anche in Italia. A Udine, ad esempio, sono in programma diverse iniziative: un presidio allo stadio Friuli, un flash mob davanti all’ospedale Santa Maria della Misericordia e, domani venerdì 3 ottobre, una nuova mobilitazione alla Prefettura. Nel frattempo dal profilo X ufficiale della missione arriva l’annuncio: “Oltre 45 navi civili turche si stanno dirigendo direttamente verso Gaza. Questa è la risposta all’intercettazione da parte di Israele del convoglio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it