Flotilla l’avviso appena lanciato | Arrivano anche loro Nuove barche chi c’è a bordo
L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane, avvenuto al largo di Gaza, ha provocato un’ondata di proteste anche in Italia. A Udine, ad esempio, sono in programma diverse iniziative: un presidio allo stadio Friuli, un flash mob davanti all’ospedale Santa Maria della Misericordia e, domani venerdì 3 ottobre, una nuova mobilitazione alla Prefettura. Nel frattempo dal profilo X ufficiale della missione arriva l’annuncio: “Oltre 45 navi civili turche si stanno dirigendo direttamente verso Gaza. Questa è la risposta all’intercettazione da parte di Israele del convoglio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
L’avviso dei portuali di Genova: «Se toccano la Gaza Sumud Flotilla, blocchiamo tutta l’Europa. Da qui non uscirà un chiodo» – Il video
Avviso dal Colle: la Flotilla accetti la mediazione, incolumità a rischio. La telefonata Mattarella-Meloni
Flotilla per Gaza avanti nonostante l’avviso: Crosetto teme rischi altissimi
Ultimo avviso di stop a Flotilla che non si ferma. Idranti e esplosioni. Diversi fermi, anche Greta - la Repubblica - X Vai su X
#Tricolore Sono d'accordo con Azzurra Barbuto e riprendo il suo appello... "Questo non è un volantino. È un avviso di stampo eversivo. 'Se bloccano la Flotilla, noi blocchiamo l’Italia'. Ecco la verità: questa non è solidarietà, non è pacifismo. È spirito insurrezio - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone - La Global Sumud Flotilla (Gsf) afferma che un'altra sua imbarcazione è stata vittima ieri sera di un sospetto attacco con drone. ansa.it scrive