Flotilla l' appello di Greta Thunberg prima dell' arresto

Anche Greta Thunberg tra gli attivisti arrestati dai soldati israeliani a bordo su una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che tentava di rompere il blocco israeliano di Gaza. La giovane attivista per il clima ha pubblicato un video in cui afferma di essere stata “rapita” dalle forze israeliane. “La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettosa del diritto internazionale. Chiedete al mio governo di esigere il mio immediato rilascio e quello degli altri”, ha spiegato. La flottiglia Global Sumud, composta da oltre 40 imbarcazioni e 500 attivisti, trasportava una quantità simbolica di aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

