Flotilla l’annuncio proprio ora | Affondate cosa sta succedendo

"Affondate". Flotilla, l'annuncio proprio ora: cosa sta succedendo – Si intensifica il blocco navale imposto dalle autorità israeliane contro la Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto verso la Striscia di Gaza. Secondo le ultime comunicazioni diffuse dal tracker internazionale, nelle ultime ore sono state intercettate e fermate 21 imbarcazioni, segnando un'escalation significativa dell'operazione in corso nel Mediterraneo. "Affondate". Flotilla, l'annuncio proprio ora: cosa sta succedendo. Le navi coinvolte includono l' Adara, l' Alma, l' Aurora, la Dir Yassine, la Grande Blu, l' Hio, la Huga, la Morgana, l' Otaria, la Seulle, la Sirius, la Spectre e la Yulara.

