Flotilla lancio di lacrimogeni e scontri alla manifestazione di Bologna

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lacrimogeni e scontri nella zona della stazione di Bologna, durante la manifestazione in solidarietà alla Flotilla. I carabinieri hanno sparato i candelotti lacrimogeni e dall’altra parte gli attivisti hanno risposto con lanci di bottiglie e altri oggetti e poi anche con petardi e fuochi di artificio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

flotilla lancio di lacrimogeni e scontri alla manifestazione di bologna

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, lancio di lacrimogeni e scontri alla manifestazione di Bologna

In questa notizia si parla di: flotilla - lancio

Gaza, Idf autorizza lancio di aiuti umanitari e sale a bordo di Freedom Flotilla

flotilla lancio lacrimogeni scontriFlotilla, scioperi e proteste: scontri alla stazione di Bologna, occupata la Statale di Milano. Tensioni a Roma, cortei a Torino - Flotillia, sciopero e proteste: cosa sta succedendo Dopo i cortei di mercoledì sera 1° ottobre 2025, terminati nella notte, anche giovedì 2 ottobre 2025 sono tante ... leggo.it scrive

flotilla lancio lacrimogeni scontriFlotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, lacrimogeni a Bologna - Proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Come scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Lancio Lacrimogeni Scontri