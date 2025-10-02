Flotilla lancio di lacrimogeni e scontri alla manifestazione di Bologna

Lacrimogeni e scontri nella zona della stazione di Bologna, durante la manifestazione in solidarietà alla Flotilla. I carabinieri hanno sparato i candelotti lacrimogeni e dall’altra parte gli attivisti hanno risposto con lanci di bottiglie e altri oggetti e poi anche con petardi e fuochi di artificio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, lancio di lacrimogeni e scontri alla manifestazione di Bologna

Gaza, Idf autorizza lancio di aiuti umanitari e sale a bordo di Freedom Flotilla

Corteo per la Flotilla, arrestato il giovane che ha lanciato la bicicletta contro la polizia https://lastampa.it/torino/2025/10/02/news/arresto_manifestazione_flotilla_torino_lancio_bici_polizia-15333986/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Fitto lancio di bottiglie di vetro prese da un cassonetto da parte dei manifestanti verso il cordone di agenti antisommossa della polizia, durante la protesta organizzata in seguito al blocco della Global Sumud Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, scioperi e proteste: scontri alla stazione di Bologna, occupata la Statale di Milano. Tensioni a Roma, cortei a Torino - Flotillia, sciopero e proteste: cosa sta succedendo Dopo i cortei di mercoledì sera 1° ottobre 2025, terminati nella notte, anche giovedì 2 ottobre 2025 sono tante ... leggo.it scrive

Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, lacrimogeni a Bologna - Proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Come scrive cn24tv.it