Flotilla l’analisi del docente di diritto internazionale

Cosa è successo mercoledì sera con l‘abbordaggio dell a Global Sumud Flotilla? Cosa succederà ora? LaPresse ne ha parlato con Edoardo Rossi, unico docente di diritto internazionale dell’Università di Urbino, ateneo che ha una lunga tradizione sulla materia. “I fatti sembra si siano verificati in un’area a 70 miglia dalla costa e di conseguenza dobbiamo capire di che area si tratta e chi ha poteri di controllo. Secondo il diritto internazionale e in particolare la Convenzione di Montego Bay, la quale, anche se non è stata ratificata da Israele, riproduce consuetudini internazionali valide generalmente, la zona, quella che viene spesso erroneamente chiamata ‘acque internazionali’ è in realtà ‘alto mare’, e di conseguenza le prerogative dello Stato israeliano non sono quelle tipiche di uno Stato sovrano in questa porzione di mare, che non è mare territoriale né zona contigua. 🔗 Leggi su Lapresse.it
