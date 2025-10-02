Flotilla l’analisi del docente di diritto internazionale

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa è successo mercoledì sera con l‘abbordaggio dell a Global Sumud Flotilla? Cosa succederà ora? LaPresse ne ha parlato con Edoardo Rossi, unico docente di diritto internazionale dell’Università di Urbino, ateneo che ha una lunga tradizione sulla materia. “I fatti sembra si siano verificati in un’area a 70 miglia dalla costa e di conseguenza dobbiamo capire di che area si tratta e chi ha poteri di controllo. Secondo il diritto internazionale e in particolare la Convenzione di Montego Bay, la quale, anche se non è stata ratificata da Israele, riproduce consuetudini internazionali valide generalmente, la zona, quella che viene spesso erroneamente chiamata ‘acque internazionali’ è in realtà ‘alto mare’, e di conseguenza le prerogative dello Stato israeliano non sono quelle tipiche di uno Stato sovrano in questa porzione di mare, che non è mare territoriale né zona contigua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla l8217analisi del docente di diritto internazionale

© Lapresse.it - Flotilla, l’analisi del docente di diritto internazionale

In questa notizia si parla di: flotilla - analisi

Flotilla, l’analisi di Vespa: cercano l’incidente, riflettano sugli appelli

flotilla l8217analisi docente dirittoFlotilla, l’analisi del docente di diritto internazionale - Cosa è successo mercoledì sera con l‘abbordaggio della Global Sumud Flotilla? Scrive lapresse.it

Freedom Flotilla, Amnesty: “Sequestro viola il diritto internazionale”. Tajani: “Inutile provocazione politica” - E’ l’accusa che ricorre nelle prime reazioni all’abbordaggio della nave Madleen della Freedom Flotilla Coalition da parte di Israele. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla L8217analisi Docente Diritto