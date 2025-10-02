(LaPresse) Gli attivisti a bordo di una imbarcazione della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza hanno diffuso le immagini dell’ abbordaggio da parte delle navi della Marina militare israeliana mentre si avvicinava al territorio palestinese. Il video in diretta streaming degli attivisti mostra quelli che sembrano soldati salire a bordo di diverse imbarcazioni e le persone a bordo alzare le mani. Le autorità israeliane hanno dichiarato che gli attivisti a bordo, tra cui Greta Thunberg, sono sani e salvi e sono stati trasferiti in Israele. La Global Sumud Flotilla, composta da quasi 50 imbarcazioni e 500 attivisti, sta trasportando una quantità simbolica di aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, l'abbordaggio di una imbarcazione: le immagini