Flotilla l' abbordaggio di una imbarcazione | le immagini
(LaPresse) Gli attivisti a bordo di una imbarcazione della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza hanno diffuso le immagini dell’ abbordaggio da parte delle navi della Marina militare israeliana mentre si avvicinava al territorio palestinese. Il video in diretta streaming degli attivisti mostra quelli che sembrano soldati salire a bordo di diverse imbarcazioni e le persone a bordo alzare le mani. Le autorità israeliane hanno dichiarato che gli attivisti a bordo, tra cui Greta Thunberg, sono sani e salvi e sono stati trasferiti in Israele. La Global Sumud Flotilla, composta da quasi 50 imbarcazioni e 500 attivisti, sta trasportando una quantità simbolica di aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - abbordaggio
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
Aggiornamento alle 20:16 La nave Aurora della Global Sumud Flotilla ha dichiarato che una ventina di imbarcazioni israeliane hanno iniziato le operazioni di blocco e abbordaggio. Nei minuti precedenti, i radar della Flotilla avevano avvistato le navi e Israe - facebook.com Vai su Facebook
Idranti e bombe stordenti, l’abbordaggio alla Flotilla: fermati tutti gli attivisti - X Vai su X
Flotilla verso Gaza, le immagini prima dell'abbordaggio - Gli attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza affermano che la marina israeliana ha iniziato a intercettare le loro imbarcazioni mentre si avvicinavano al territorio palestinese ... Lo riporta ilgiornale.it
Flotilla, l'equipaggio in attesa e poi il ponte vuoto: le immagini dell'abbordaggio - Il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek: «Nelle imbarcazioni intercettate c’erano più di 200 persone provenienti da 37 paesi, tra cui 30 ... Secondo lastampa.it