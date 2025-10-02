Flotilla la rotta è segnata e scuote i governi
«Se vedete questo video vuol dire che sono stato fermato o arrestato dalle forze israeliane contro la mia volontà». La stessa frase è stata pronunciata in spagnolo, in. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: flotilla - rotta
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
La Global Sumud Flotilla, quelle navi sulla rotta islamista
Cambiare Rotta Pisa annuncia il presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla
Flotilla, ultime barche resistono: «Rotta su Gaza per rompere il blocco». Crosetto: «Ora serve calma» - X Vai su X
#Tg2000 - #Flotilla prosegue la rotta verso #Gaza. Azioni di disturbo di #TelAviv #1ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina #Netanyahu #Gaza #NATO #UE - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla in rotta, da Tunisi a Gaza gli attivisti puntano a 'rompere l'assedio' - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Si legge su ansa.it