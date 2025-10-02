Flotilla | la nave Mikeno a meno di un' ora dalle coste di Gaza Tajani | Gli italiani ferma

AGI -  Solo quattro navi della Global Sumud Flotilla sono ancora in navigazione, dirette verso Gaza. Lo evince dall'ultimo rilevamento in tempo reale, aggiornando la situazione delle 44 imbarcazioni che erano coinvolte nella missione umanitaria. Finora ben 21 navi sono state intercettate mentre altre 18 sono state presumibilmente bloccate dalle autorità israeliane. In base al Flotilla Tracker, a proseguire la propria rotta verso l'enclave palestinese sono la Marinette e Mikeno. Altre due in navigazione, la Shireen e la Summertime Jong, avrebbero chiesto supporto legale. La nave Mikeno   a meno di un'ora dalla Striscia. 🔗 Leggi su Agi.it

